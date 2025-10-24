Freitag, 24. Oktober 2025
Neue GEFMA 944: Cybersicherheit im Facility Management

Michael Pecka
Das neue Whitepaper GEFMA 944 „Cybersicherheit im Facility Management” soll zur Resilienz und Zukunftssicherheit von Gebäuden und Infrastrukturen beitragen. (Screenshot: www.gefma.de)

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat das neue Whitepaper GEFMA 944 „Cybersicherheit im Facility Management” veröffentlicht, das Orientierungshilfe zur Stärkung der digitalen Resilienz in Gebäuden und Infrastrukturen bieten soll.

„Cyber Security ist längst kein reines IT-Thema mehr – sie ist ein zentraler Bestandteil moderner Facility Management-Strategien. Das neue Whitepaper zeigt, wie Betreiber und Dienstleister gemeinsam Verantwortung übernehmen können“, sagt Holger Voß. Er leitete das interdisziplinäre Team aus dem gefma-Arbeitskreis Digitalisierung, bestehend aus FM-Experten sowie IT- und Cybersecurity-Spezialisten aus Wissenschaft, Beratung und Praxis, das die Publikation erstellt hat.

Das neue Whitepaper GEFMA 944 vermittelt nach Angaben des Verbands praxisnah die Grundlagen digitaler Bedrohungslagen im Facility Management – von Angriffsszenarien über Systemschwachstellen bis hin zu Risiken durch den Faktor Mensch. Es beleuchtet das Zusammenspiel von IT- und OT-Sicherheit, gibt konkrete Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung und verweist auf relevante gesetzliche Grundlagen, Normen und Richtlinien. Ergänzt wird das Dokument durch Praxisbeispiele, die zeigen, wie digitale Schutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, heißt es weiter aus Bonn.

Der Verband kündigte an, wesentliche Inhalte der Publikation in Schulungsangebote und Weiterbildungen zu integrieren sowie ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch und Best Practices aufzubauen. Auch eine Weiterentwicklung des Themas im Rahmen zukünftiger gefma-Richtlinien sei geplant.

Das neue Whitepaper GEFMA 944 „Cybersicherheit im Facility Management” steht hier kostenfrei zum Download bereit.

