Neue RealFM-Arbeitshilfe für Rollenverteilung bei BIM-Projekten im FM

Der Verband RealFM e.V. hat als Ergänzung zu seinem BIM2FM-Leitfaden von 2021 eine Arbeitshilfe mit „Empfehlungen zur Arbeitsteilung zwischen internem FM und externen Dienstleistern“ veröffentlicht. Als praxisnahes Instrument zur Arbeitsteilung mit externen Dienstleistern in der BIM-Methodik soll die Publikation auf 20 Seiten u. a. einen Überblick über vielfältige und unterschiedliche Art und Weisen geben, wie externe Dienstleister bei der Beschaffung und Pflege von Daten bzw. Informationen eingebunden werden können.

Damit richtet sich die Broschüre laut Verband zum einen an Unternehmen, die nicht über ausreichend kapazitive und/oder qualifizierte Ressourcen im Facility Management verfügen bzw. die auf die Hilfe externer Dienstleister angewiesen sind, um Immobilien zu betreiben und mit der BIM-Methodik die aus der BIM-Strategie und den BIM-Zielen abgeleiteten Anwendungsfälle umzusetzen. Zum anderen adressiert sie ebensolche Dienstleister, die ihre Kunden bestmöglich dabei unterstützen wollen.

Kern der Arbeitshilfe ist eine Tabelle, die sich in der Struktur an der Abbildung „Lebenszyklusübergreifende Aufgaben des Facility-Informationsmanagers“ und damit an den beiden Prozessdarstellungen für die Planungs- und Bauphase sowie Nutzungs- und Betriebsphase aus dem Leitfaden BIM2FM anlehnt. Sie zeigt, welche Leistungen ein Dienstleister in welcher Phase des Planungs- und Bauprozesses sowie der Nutzungs- und Betriebsphase für welche Rolle beispielhaft übernehmen könnte. Die betrachteten Rollen FM-Berater, FM-Anbieter, FS-Manager und FS-Leistender sind dabei funktional und nicht organisationsbezogen zu verstehen. Das heißt, dass Unternehmen oder auch dieselben Mitarbeiter in mehreren oder sogar allen Rollen auftreten können.

Die Arbeitshilfe „Empfehlungen zur Arbeitsteilung zwischen internem FM und externen Dienstleistern“ (Broschüre) kostet 50,- Euro für Mitglieder des RealFM e. V., bzw. 100,- Euro für Nicht-Mitglieder (zzgl. MwSt. und Versand). Die Preise für die elektronische Version (PDF-Datei, Nutzungsrechte) können über die Geschäftsstelle erfragt werden. Mehr Informationen und Bestellungen über www.realfm.de (Publikationen & Produkte).

