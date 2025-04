Der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement (bved) hat zum 1. April neue Webservices für den Datenaustausch in der Wohnungswirtschaft bereitgestellt. Sie sollen zu Verbesserungen und Vereinfachungen beim Datenaustausch zwischen der Wohnungswirtschaft und Messdienstleistern beitragen. Die neuen Spezifikationen für die Übertragung abrechnungsrelevanter Daten über API-Schnittstellen sind ab sofort auf der Website des Bundesverbands für Energie- und Wasserdatenmanagement (bved) verfügbar.

Die APIs „On Site Roles v2“, „Billing Input“, „Billing Result“ und „Billing Unit Data“ modernisieren den bewährten ARGE-Datenaustausch und entwickeln ihn weiter. Die neuen bved-APIs lösen die bisherigen ARGE-Datensätze ab und bieten laut bved erweiterte Funktionalitäten. Wohnungsunternehmen sollen von der verbesserten Steuerbarkeit wesentlicher Prozesse aus dem eigenen System heraus profitieren. So können Stammdaten direkt aus den ERP-Systemen der Wohnungsunternehmen an die Messdienstleister übermittelt und Abrechnungsergebnisse empfangen werden. Die Implementierung der neuen Schnittstellen ermöglicht die Anbindung mehrerer Messdienste. Dadurch haben Hausverwaltungen jederzeit Zugriff auf ihren aktuellen Datenstand und mehr Kontrolle über die Abrechnungserstellung. Fehlerhafte Eingaben werden von den implementierten Echtzeitschnittstellen sofort erkannt, wodurch der Abrechnungsprozess beschleunigt wird. Die Abrechnungen stehen digital zum Abruf bereit und können automatisiert in die Kundensoftware importiert werden. Die Übertragung der Daten erfolgt sicher und datenschutzkonform durch moderne Verschlüsselungs- und Authentifizierungsstandards.

