Mittwoch, 27. August 2025
Neues IT-Sicherheitskennzeichen für Brandschutz- und Sicherungstechnik

Michael Pecka
von Michael Pecka
Auf Grundlage der PROVE-Spezifikation 6063 soll das neue IT-Sicherheitskennzeichen Endkunden Orientierung bei netzwerkfähiger Sicherheitstechnik im Wohnbereich bieten. (Bild: VdS Schadenverhütung GmbH)

Seit Mitte August ist der Entwurf der neuen PROVE-Spezifikation 6063: 2025-08 „Cyber-Sicherheit für Komponenten der Brandschutz- und Sicherungstechnik“ zum kostenlosen Download verfügbar.

Hersteller und Anbieter erhalten mit diesem Prüfverfahren die Möglichkeit, ein angemessenes Cyber-Sicherheitsniveau von Komponenten der Brandschutz- und Sicherungstechnik für Endverbraucher nachzuweisen, teilte die VdS Schadenverhütung GmbH mit, die die Spezifikation gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelt hat.

„Das IT-Sicherheitskennzeichen bietet Endkundinnen und -kunden nun auch Orientierung bei netzwerkfähiger Sicherheitstechnik im Wohnbereich. Unternehmen können das Kennzeichen für smarte Sicherheitsprodukte, welche die Kriterien der PROVE-Spezifikation 6063 erfüllen, ab sofort beantragen und so zur Etablierung eines verlässlichen Sicherheitsniveaus im Markt beitragen“, sagte Sandro Amendola, Leiter der Abteilung Standardisierung, Zertifizierung und Prüfung beim BSI.

