Piepenbrock reinigt für Entega

Die Piepenbrock Unternehmensgruppe hat von dem Energieversorger Entega den Auftrag zur Reinigung des Müllheizkraftwerks und des Zentralklärwerks in Darmstadt sowie weiterer kleinerer Gebäude erhalten.

„Seit dem 1. Oktober 2025 sind rund 15 Mitarbeiter der Niederlassung Dieburg für den Energieanbieter im Einsatz“, teilte Piepenbrock Anfang Juni mit. Im Zentralklärwerk werden Technikräume und Allgemeinflächen gesäubert, im Müllheizkraftwerk unter anderem auch Verwaltungsräume. Weitere Einsatzorte sind den Angaben zufolge kleinere Objekte in einem Umkreis von 50 km.