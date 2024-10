Neukunde bei Sasse: Arriva North

Die britische Bus-Gesellschaft Arriva North nimmt seit 1. Oktober 2024 die Services der Sasse-Gruppe in Anspruch. Diese betreut von nun an die 24 Bus-Depots und 12 „Outstations“ des Verkehrsunternehmens. Dazu zählen Betankungen, Reinigung, Kleinreparaturen sowie die Bereitstellung der Busse gemäß Fahrplan. Hinzu kommen die Reinigung der Stationen und Büros in den Regionen Wales, Yorkshire, Nordwest- und Nordostengland. Der Vertrag wurde über drei plus zwei Jahre geschlossen.

Außerdem haben der Flughafen Berlin und Sasse den seit 2012 bestehenden Auftrag verlängert und zusätzlich sein Volumen erweitert: Das Familienunternehmen übernimmt zukünftig die Reinigungsleistungen im Terminal und in der Verwaltung sowie Loungeservices.

Panasonic, ebenfalls Kunde seit 2015, setzt nach einer Neuausschreibung für die kommenden drei Jahre in seinen Standorten Ottobrunn und Pfaffenhofen auf die FM-Dienste der Gruppe. Neben der Unterhaltsreinigung und dem Empfang verantworten Sasse zusätzlich Hausmeisterdienste, die Betreuung technischer Gebäudeausstattung, den Winterdienst und die Grünanlagenpflege.