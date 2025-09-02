Mittwoch, 3. September 2025
One Frankfurt erhält SustainFM-Zertifizierung

von Kirsten Posautz
Nachhaltiger „Platzhirsch“ in der Frankfurter Skyline – das Smart Building One. Bild: CA Immo/Klaus Helbig

Das Frankfurter Smart Building One, für dessen technisches und infrastrukturelles Facility Management die Eigentümerin CA Immo Deutschland GmbH (CA Immo) das Unternehmen Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) beauftragt hat, ist im August 2025 nach dem gefma Standard SustainFM für sein nachhaltiges Facility Management zertifiziert worden. Damit bescheinigt der Deutsche Verband für Facility Management der ikonischen Immobilie, die seit 2022 einen wesentlichen Bestandteil der Frankfurter Skyline darstellt, nicht nur in der Bauphase, sondern auch im Betrieb hohen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden. Besonders überzeugend sei die Betriebsstrategie der Büroflächen unter anderem in folgenden Punkten: Energiemanagement, Digitalisierung der Instandhaltung, Havarie-Management und Nachhaltige Beschaffung.

45.000 qm Gesamtbüromietfläche

Das Gebäude wurde bereits mit dem DGNB Platin-Zertifikat für seinen Nachhaltigkeitsansatz und dem DGNB Diamant Siegel für Gestaltung und städtebauliche Einbindung ausgezeichnet. Strabag PFS bewirtschaftet seit mehr als drei Jahren das als Büro- und Hotelhochhaus genutzte One mit einer Gesamtbüromietfläche von rund 45.000 qm.

