Piepenbrock eröffnet neues Technologiezentrum in Osnabrück

Am 12. September 2019 hat Piepenbrock das neue Technologiezentrum (PTZ) in Osnabrück in Betrieb genommen. Premiere feierte der Dienstleister erstmals mit der Eröffnung 2009 und zog zum zehnjährigen Jubiläum auf dem Gelände des Service Centers in Osnabrück um. Die Gäste konnten an diesem Tag eine Führung durch die Räumlichkeiten machen und das Reinraum-Trainingszentrum innerhalb des PTZ besichtigen.

Über das Reinraum-Trainingszentrum

Auf rund 550 qm stehen im PTZ Testflächen mit verschiedenen Belägen für die Bodenreinigung sowie unterschiedliche Reinigungsmaterialien und -maschinen zur Verfügung. Das Reinraum-Trainingscenter bietet zwei nachgebaute Reinräume, eine Ankleidestation und einen Bereich zur Handdesinfektion, die eine Ausbildung unter weitestgehend realistischen Bedingungen ermöglichen soll. Diese räumlichen und inhaltlichen Veränderungen gewährleisten nun die theoretische Wissensvermittlung und die praktische Erprobung der Reinigungsutensilien und -geräte. Künftig soll das Schulungsprogramm des PTZ erweitert und auch für externe Teilnehmer zugänglich werden.

