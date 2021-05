Piepenbrock-Auftrag bei Feuer Powertrain

Piepenbrock hat zum 1. Februar den Reinigungsauftrag bei der Feuer Powertrain GmbH & Co. KG in Nordhausen übernommen. Zwölf Piepenbrock-Mitarbeiter reinigen die Zentrale und die Produktionsstätte des Unternehmens in zwei Schichten. Insgesamt umfasst der Auftrag eine Grundfläche von über 36 000 qm mit der Unterhaltsreinigung der Büroflächen, Sanitärbereiche und der hauseigenen Kantine. Einen weiteren Arbeitsbereich bildet die Reinigung der Produktionsstätten. Die Fahrwege in den Werkshallen müssen zweimal gereinigt und von Öl-Rückständen befreit werden.