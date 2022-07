Planon erwirbt Software-Implementierungspartner AIA

Die Schweizer AIA, ein Unternehmen für die Implementierung von CAFM- und IWMS-Systemen, wird von Planon übernommen und vollständig in die Planon Central Europe Organisation integriert. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich ist bereits langjähriger Implementierungs- und Vertriebspartner des Softwareanbieters. Mit der Übernahme sollen die Service- und Implementierungskapazitäten von AIA weiter gestärkt und neue Wachstumsmöglichkeiten geschaffen werden. Dafür werden die Beratungsleistungen der AIA angepasst und in das Smart-Building-Management-Softwareangebot von Planon integriert.