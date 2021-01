Planon erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Reasult

Die Planon-Gruppe hat die Mehrheitsbeteiligung an der im Jahr 2000 gegründeten Reasult B.V. mit Hauptsitz in Ede, Niederlande, erhalten. Reasult ist ein Softwareunternehmen, das mit seinen Produkten die finanzielle Performance von Immobilienportfolios und -projekten unterstützt. Die Reasult Software-Suite umfasst Lösungen für Immobilienentwicklung, Asset- und Portfolio-Management, Bewertungsmanagement und Finanzplanung. Planon führt mit der Übernahme die Reasult-Anwendungen mit den eigenen Lösungen für Asset Management und Tenant Management & Engagement in einer Software-Suite zusammen. Auf diese Weise will Planon Immobilieneigentümer und Investoren dabei unterstützen, die Performance ihres Immobilienportfolios aus finanzieller, gebäudebetrieblicher und mieterbezogener Sicht zu optimieren.