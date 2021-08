Neue Projektmanagerin ESG für Westbridge

Westbridge Real Estate Solutions (WRES), die FM-Beratungssparte von Westbridge Advisory, hat ihr Team um Hannah Brief als künftige Projektmanagerin ESG & Sustainability Consulting erweitert. Die 29-Jährige ist bereits seit Juni 2021 Teil des 17-köpfigen Teams um Geschäftsführer Daniel Schwab. Künftig verantwortet sie Themen im Bereich der ESG-Beratung, wozu die Koordination und das Management von Nachhaltigkeitsprojekten sowie die Projektsteuerung von LED-Umrüstungen und Green-Building-Zertifizierungen gehören.

Nach und während ihres Master-Studiums im Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg sammelte Brief Erfahrungen in der Projektentwicklung sowie im Bereich Asset Management bei der Beos AG und bei Cilon in Frankfurt am Main.