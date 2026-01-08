Freitag, 9. Januar 2026
Prosero Security akquiriert Goldfunk

von Michael Pecka
Besiegeln die Akquisition (von links): Jürgen Stein, Gründer von Goldfunk Sicherheitstechnik, Johan Martinsson, M&A Manager bei Prosero Security und Michael Ackert, Gründer von Goldfunk Sicherheitstechnik. (Bild: Prosero Security)

Die Prosero Security Group, ein europäischer Anbieter von Sicherheitstechnik, hat die Goldfunk Sicherheitstechnik GmbH mit Sitz in Erfurt übernommen.

„Diese Akquisition stärkt die eigene Position auf dem deutschen Markt und erweitert die eigene Expertise im Bereich fortschrittlicher Sicherheitslösungen für Verkehrstunnel sowie für kritische und öffentliche Einrichtungen“, teilte die schwedische Firmengruppe zum Jahreswechsel in Stockholm mit.

Goldfunk plant, installiert und wartet ein breites Spektrum an Sicherheitstechnologien, darunter CCTV, Zutrittskontrollsysteme, Sprechanlagen, Brandmeldeanlagen sowie Einbruchmeldeanlagen. Das 1992 gegründete Unternehmen bietet Kommunikations- und Funksysteme sowie Komplettlösungen für öffentliche, industrielle und gewerbliche Gebäude und verfügt den Angaben zufolge über eine starke Marktposition im Bereich Verkehrstunnel.

Die Prosero Security Group ist vornehmlich in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland aktiv. In Deutschland wurde bislang die Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH in Stuttgart sowie die Franz Mittermeier GmbH im bayerischen Zorneding zugekauft.

