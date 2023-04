RealFM veröffentlicht ESG-Positionspapier

Der Verband der Fach- und Führungskräfte im CREM und FM RealFM e. V. hat ein Nachhaltigkeits-Positionspapier entwickelt und veröffentlicht, dass sich mit den Themen ESG, Taxonomie und Offenlegungsverordnung auseinandersetzt. Da die Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit im Immobilienbereich noch immer überschaubar sind, die Anforderungen und Begrifflichkeiten aber mehr und mehr zunehmen, will der Verband mit dem neuen Positionspapier eine praxisnahe Hilfestellung für die Verbindung von Corporate RealFM (CoReFM) und der Vielzahl an Themen rund um ESG bieten.

Inhaltlich erwartet den Leser:

– eine übersichtliche Zusammenfassung und Abgrenzung von Begrifflichkeiten im Themengebiet EU-Taxonomie,

– die Bedeutung des CoReFM hinsichtlich der ESG- bzw. Nachhaltigkeitsstrategie für Organisationen,

– Handlungsempfehlungen für das CoReFM zur Verbesserung der Performance im Themenfeld ESG.

Den Link zum kostenlosen Download des ESG-Positionspapiers finden Sie unter: www.facility-manager.de/downloads