RealFM und PwC rufen zur Teilnahme am FM-Monitor 2024 auf

Nach der Erstausgabe im vergangenen Jahr wollen der Verband RealFM und die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) auch in 2024 wieder einen „Facility Management Monitor“ veröffentlichen. Als jährliche Studie soll die Publikation Trends und Treibern im Facility Management und im Facility Services Markt auf den Grund gehen. RealFM und PwC rufen deshalb Nutzer und Dienstleister zur Teilnahme an der Umfrage auf. Sie ist bis zum 15. März 2024 geöffnet. Die Beantwortung des Fragebogens soll ca. 20 Minuten in Anspruch nehmen, teilt RealFM mit. Teilnehmer, die ihre E-Mail-Adresse im Online-Fragebogen angeben, erhalten einen kostenfreien Zugriff auf die Ergebnisse.

Hier geht’s zur Umfrage!