Rehsler Kühlsysteme geht in MTA auf

Die Rehsler Kühlsysteme GmbH in Lindau wurde am 23. Juli mit der MTA Deutschland GmbH verschmolzen und tritt künftig unter der Marke MTA auf. „Ziel der Verschmelzung beider Unternehmen ist zum einen die Zusammenführung der beiden Teams in Deutschland und die gemeinsame strategische Ausrichtung. Zum anderen erfolgt damit auch die Harmonisierung unserer Geschäftsprozesse sowie der Markenlandschaft hin zu MTA“, sagte Carola Wolters, Geschäftsführerin der MTA Deutschland GmbH.

Die Lindauer MTA-Niederlassung soll sich auf „Engineered Solutions“ konzentrieren, die individuelle und kundenspezifische Kühl- und Heizsysteme anbietet. Die Produktpalette umfasst nach Unternehmensangaben weiterhin Kältemaschinen, Wärmepumpen und Freikühler sowie ein Mietkälteangebot. Rehsler wurde 2022 von der damaligen MTA Holding Gesellschaft in Italien erworben. Ein Jahr später wurde die gesamte MTA-Familie von dem US-amerikanischen Konzern Trane Technologies übernommen. Dem Kauf folgte laut MTA nun die Zusammenführung der deutschen Gesellschaften.