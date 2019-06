BIM-Roadshow des CAFM Ring

Unter dem Namen „BIM in Gebäudebetrieb und FM: The State oft the Art“ startet im September 2019 die zweite Roadshow des Verbands für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb (CAFM Ring e.V.). In Zusammenarbeit mit Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen, GEFMA, RealFM, Real Digital sowie planen-bauen 4.0 organisierte der CAFM Ring fünf Termine zum Thema Digitalisierung von Immobilien in Deutschland: Berlin (11. September), Hamburg (12. September), München (18. September), Valley (19. September) und Köln (16. Oktober). Dort sprechen 28 Experten vor maximal 40 Teilnehmern über Beispiele für die Anwendung von BIM und leiten verschiedene Themenworkshops.

Nähere Informationen zum Programm erhalten Sie unter: www.immo-kom.com/bim-roadshow