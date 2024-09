RoboPlanet ist neuer Vertriebspartner von Nexaro

Die Nexaro GmbH erweitert ihr Distributionsnetzwerk durch eine neue Partnerschaft mit der RoboPlanet GmbH, die integrierte Lösungen für Service- und Reinigungsrobotik anbietet.

RoboPlanet wird künftig als spezialisierter Distributor die Cobotic-Systemlösung vertreiben, kündigte das Wuppertaler Start-up Nexaro an, das Teil der Vorwerk-Gruppe ist. Das Cobotic-System basiert nach Unternehmensangaben auf dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500, der für die gewerbliche Reinigung zertifiziert ist, sowie der cloudbasierten Steuerung Nexaro Hub.

„Die langjährige Expertise in der Reinigungsrobotik von RobotPlanet sowie das bundesweite Service-Netzwerk sind eine ideale Ergänzung für unsere Position und den geplanten Ausbau auf dem deutschen Markt“, begründete Steffen Mateja, Head of Sales bei Nexaro, die Entscheidung für die neue Partnerschaft. „Als neuer Distributor an der Seite von Nexaro freuen wir uns sehr, mit der innovativen Cobotic-Systemlösung unser Portfolio zu erweitern“, ergänzte RoboPlanet-Geschäftsführer André Pflüger.