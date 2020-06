Rohbau am Flughafen Berlin fertiggestellt

Die Project Immobilien Gewerbe AG hat den Rohbau des ersten Bürogebäudes am neuen Flughafen Berlin fertiggestellt. Die 6.700 qm große Mietfläche im Business Park Berlin verteilt sich auf sieben Geschosse. Zwei weitere Bürogebäude befinden sich zudem in Planung und werden das Objekt „B3.OFFICES“ komplettieren. Zu Beginn des vierten Quartals 2021 sollen die Büro- und Gewerbemietflächen voraussichtlich bezugsfertig sein. Außerdem befinden sich ein Boardinghouse sowie zwei Design-Hotels direkt neben den Bürobauten in Planung und sind bereits langfristig verpachtet.

1 of 3