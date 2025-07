Sachsen bietet Flächen für E-Ladeinfrastruktur

Der Freistaat Sachsen stellt landeseigene Parkplatzflächen für die Schaffung öffentlich nutzbarer Lademöglichkeiten durch externe Investoren über das FlächenTool der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur bereit. Auf der digitalen Plattform sind seit Anfang Juli über 50 landeseigene Parkplatzflächen an öffentlichen Verwaltungs- und Hochschulstandorten des Freistaates Sachsen abrufbar, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit. Private Investoren können sich bewerben, um im Rahmen einer Flächenüberlassung dort öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur zu errichten.

„Nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich das Netz von Ladepunkten für elektrische Dienstfahrzeuge verdichtet haben, unterstützen wir nun mit der Bereitstellung geeigneter Parkplatzflächen den Ausbau von öffentlich nutzbarer Ladeinfrastruktur“, sagte Oliver Gaber, kaufmännischer Geschäftsführer des SIB. Das FlächenTool zeigt verfügbare Liegenschaften für den Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und informiert unter anderem über Standort, Flächengröße, Anzahl der Stellplätze und öffentliche Zugänglichkeit. „Die Nutzung des Tools erleichtert den Matching-Prozess zwischen privaten Investoren und Behörden und beschleunigt so den Ausbau vor Ort“, erklärte Johannes Pallasch, Leiter der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur in der NOW GmbH.