Samsung übernimmt FläktGroup

Samsung Electronics gab Mitte November bekannt, dass die Übernahme der auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik spezialisierten FläktGroup abgeschlossen ist.

Ziel von Samsung ist, die Produktions- und Vertriebseinheiten der FläktGroup zu nutzen, um Forschung und Entwicklung auszubauen und die Lieferkette zu stärken. Dabei sollen Produkte und Dienstleistungen schrittweise integriert werden, um Synergieeffekte zu maximieren, teilte die FläktGroup weiter mit. Die Tochtergesellschaften sollen ebenfalls Teil von Samsung Electronics werden, darunter Woods Air Movement (Lüftungs- und Brandschutzsysteme), Semco (Luftaufbereitungs- und Strömungslösungen) sowie SE-Elektronic (Automatisierungssysteme).

„Dies ist ein strategischer Schritt für Samsung, um eine führende Position auf dem globalen Markt für HLK-Anlagen und Rechenzentren einzunehmen“, sagt TM Roh, President und Acting Head der Device experience (DX) Division bei Samsung Electronics. „Durch die Zusammenführung des technologischen Know-hows der FläktGroup mit den KI-Plattformen von Samsung wollen wir neue Maßstäbe in der Branche setzen und unseren Kunden innovative Lösungen anbieten“, kündigt Roh an. Angesichts der steigenden Nachfrage nach großflächigen Klimasystemen in Korea, Nordamerika und Europa strebe Samsung den Aufbau einer robusten Lieferkette in jeder Region und die Verbesserung seiner Serviceleistungen an.

„Der Zusammenschluss mit Samsung wird die globale Marktexpansion der FläktGroup beschleunigen und technologische Innovationen vorantreiben“, erklärt Trevor Young, CEO der FläktGroup. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Herne ist nach eigenen Angaben Marktführer für energieeffiziente Raumluftlösungen und kritische Luftfunktionen, in 65 Ländern vertreten und erwirtschaftet mit rund 3.600 Mitarbeitern etwa 630 Mio. Euro Gesamtumsatz. Der Firmenname, das bestehende Management, die Mitarbeiter sowie die Standorte der FläktGroup sollen nach der Übernahme unverändert erhalten bleiben.