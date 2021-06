Sasse akquiriert zwei Unternehmen für mehr Regionalität

By

Die Dr. Sasse Gruppe hat jeweils 100 Prozent der Geschäftsanteile an der CD-Gebäudereinigung Duldinger in Bad Tölz, sowie, im Rahmen der Nachfolgeregelung, von Sanitärunternehmen August Renschler in Bad Soden übernommen. Dadurch möchte Sasse die Bereiche Nachhaltigkeit und Regionalität stärken.

Renschler …

… ist spezialisiert auf den Einbau und die Wartung von wasserlosen Urinalanlagen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören vor allem öffentliche Einrichtungen, wie z.B. Bildungs-, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet.

Duldinger …

…konzentriert sich auf die Reinigung von Gebäuden von gewerblich und freiberuflich genutzten Flächen und öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Stadtverwaltungen am Standort und im größeren Umkreis im „Bayerischen Oberland“. Darüber hinaus wird ein Fensterreinigungs-Service und Endreinigung nach Bauabschluss angeboten.