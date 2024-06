Sasse übernimmt Kälte- und Klimatechnik-Firma

Die Dr. Sasse Gruppe hat mit sofortiger Wirkung die mittelständische Dieter Auth Kälte- und Klimatechnik GmbH übernommen, um seine Kompetenzen in diesem Service-Segment auszubauen. Der Name Auth und der Standort Offenbach am Main sollen erhalten bleiben, alle Mitarbeitenden behalten ihren Arbeitsplatz. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart, Angaben zum Umsatz des mittelständischen Handwerksbetriebs mit rund 25 Mitarbeitenden machte die Sasse Gruppe nicht.

Die Dr. Sasse Gruppe setzt mit der Übernahme von Auth die Strategie fort, organisches Wachstum von Zeit zu Zeit mit dem Erwerb bewährter und markterfahrener Spezialunternehmen zu ergänzen. „Technisches Anwendungswissen ist das A und O für nachhaltige Konzepte und Prozesse“, betont Dr. Christine Sasse, Personalvorständin der Gruppe. Carola Auth, bisherige Inhaberin und Geschäftsführerin des Unternehmens, ergänzt: „Wir freuen uns, in der Dr. Sasse Gruppe einen Partner gefunden zu haben, dessen Präsenz am Markt für Integriertes Facility Management große Potenziale für die Entwicklung unseres hoch spezialisierten Unternehmens bietet.“

