Sauter betreut technisches FM für Sirius in Lübeck

von Kirsten Posautz
Sirius Business Park Lübeck
Auch der Sirius Business Park Lübeck wird im Bereich technisches Facility Management von Sauter betreut. Bild: Sirius Facilities GmbH

Mit der Betreuung des technischen Facility Management im Sirius Business Park Lübeck erweitert Sauter seine Partnerschaft mit der Sirius Facilities GmbH auf 65 Business Parks in ganz Deutschland. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 14 Jahren zusammen, Sauter ist exklusiver Dienstleister im Bereich technisches FM.

Der Sirius Business Park Lübeck befindet sich in einem Gewerbegebiet mit sehr guter Anbindung an das Verkehrsnetz. So befindet sich das Autobahnkreuz Lübeck nur 3 km vom Standort entfernt. Der Gewerbepark verfügt über Flächen für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Im Bereich Warenlagerung und Logistik bietet er große Hallen und eine bequeme Andienung. Auch Produktionsflächen für Fertigung und Montage sind vorhanden. Die Büros lassen sich flexibel gestalten – als zentrale Niederlassung für den Mittelstand oder als kreativer Workspace für junge Teams.

