Schindler übernimmt A.S. Aufzug + Service

Schindler Deutschland, ein Anbieter für Aufzüge und Fahrtreppen, hat das Unternehmen A.S. Aufzug + Service akquiriert. Die Übernahme umfasst die beiden operativen Gesellschaften A.S. Aufzug + Service Dienstleistungs sowie A.S. Aufzug + Service Maschinenbau GmbH. Durch die Erweiterung baut Schindler seinen Kundenstamm im Nordwesten Deutschlands weiter aus und stärkt seine Kenntnisse im Bereich Hydraulik-Aufzüge. A.S. Aufzug + Service wird wie gehabt eigenständig und unter bisheriger Firmierung am Markt tätig.