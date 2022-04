Schneider Electric und Groß & Partner vertiefen Partnerschaft

Groß & Partner, einer der führenden Immobilienentwickler in Deutschland, und der französische Konzern Schneider Electric vertiefen ihre strategische Partnerschaft. Hierfür bringt Schneider Electric seine digitale Kompetenz rund um Building Management Systeme (BMS), Facility Management und Building Information Modelling (BIM) in die Zusammenarbeit ein.

Ein aktuelles Beispiel der Kooperation ist die Zusammenarbeit beim momentan entstehenden Projekt FOUR Frankfurt, einem europaweit einzigartigen Hochhausquartier in der Innenstadt von Frankfurt am Main.

Für das Ensemble aus vier Türmen und einem Sockelgeschoss für Büros, Wohnungen, Hotels, Gastronomie und den Einzelhandel sowie soziale Infrastruktur bündeln Groß & Partner und Schneider Electric von der Idee über das Design und die die Bauphase bis hin zum späteren Betrieb nun ihre Kräfte, um ein Leuchtturmprojekt in Sachen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Realisierung von Zukunftsvisionen zu realisieren. Basis des ganzheitlichen digitalen Lösungsansatzes ist die offene EcoStruxure Building Architektur von Schneider Electric.

In Sachen Nachhaltigkeit ist beim Projekt FOUR die höchste deutsche Nachhaltigkeitszertifizierung DGNB Platin in Kombination mit der Klassifizierung Vertical City geplant. Das DGNB-Zertifizierungssystem ist der weltweit führende Maßstab für die nachhaltige Immobilienentwicklung.