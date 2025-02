Spie gewinnt zwei Aufträge bei Gebr. Heinemann

Spie gewinnt zwei neue Aufträge für das technische Facility Management in den Logistikzentren der Firma Gebr. Heinemann in Erlensee bei Frankfurt sowie in Hamburg-Allermöhe. Zum Leistungsumfang gehören Wartung, Inspektion und Instandsetzung der komplexen Gebäudetechnik sowie die kontinuierliche Modernisierung der Anlagen. Neben dem zuverlässigen Betrieb der hochautomatisierten Fördertechnik, die Wareneingang, Hochregallager, Kleinteilelager und Warenausgang verbindet, ist ein weiteres Ziel, den Energieverbrauch zu senken und CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Gebr. Heinemann betreibt Duty-Free- und Travel Value Shops an internationalen Flughäfen, Shops an Bord von Kreuzfahrtschiffen sowie an Grenzübergängen und gehört zu den weltweit bedeutendsten Groß- und Einzelhändlern des internationalen Reisemarkts.