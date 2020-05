Spie errichtet neues Command Center am Potsdamer Platz

Spie hat bereits vergangenes Jahr von Imppv (Immobilien- und Mobilien Potsdamer Platz Verwaltungs-GmbH) den Auftrag zur Errichtung eines neuen Command Centers für alle Liegenschaften am Potsdamer Platz in Berlin erhalten. Die Telba GmbH, eine Tochtergesellschaft von Spie Deutschland & Zentraleuropa, ist die ausführende Einheit innerhalb der Unternehmensgruppe. Der Projektzeitraum wurde auf August 2019 bis Mai 2021 festgelegt. Spie setzt dabei das komplette Gefahrenmanagementsystem und die Videotechnik in insgesamt 16 Objekten um. Unter den Gebäuden befinden sich Bürogebäude, eine Shopping-Mall, ein Theater und mehrere Kinos inklusive durchgängiger Tiefgaragen. Weiterer Bestandteil des Auftrages ist außerdem die Errichtung der Leitstellentechnik mit zusätzlichem Kommunikationssystem.