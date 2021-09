SPS übernimmt Dokumentenmanagement der Mitie Group

Swiss Post Solutions (SPS) hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Dokumentenmanagement der Mitie Group in Großbritannien bekanntgegeben. Die Übernahme erfolgt unter Vorbehalt des Konsultationsverfahrens Tupe (Transfer of Undertakings and Protection of Employment) inklusive Kundenstamm und 900 Mitarbeitern. Der Abschluss findet voraussichtlich Ende September 2021 statt.

SPS ist …

… ein Outsourcing-Anbieter für Geschäftsprozesslösungen und innovative Dienstleistungen im Bereich Dokumentenmanagement. Der Abieter liefert seit über 20 Jahren innovative Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation.