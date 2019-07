Stölting Service Group GmbH übernimmt CDS

Die Stölting Service Group kauft die CDS Dienstleistungsgruppe. Dadurch weitet die Stölting Service Group ihr Portfolio nach Baden-Württemberg aus. Bei der CDS arbeiteten im vergangenen Jahr circa 800 Mitarbeiter in den Bereichen Sicherheit, Reinigung und zertifizierte Ausbildung. Neben dem Hauptsitz in Ihringen bei Freiburg gibt es sieben weitere Niederlassungen in Lörrach, Ulm, Villingen-Schwenningen, Stuttgart, Metzingen, Mannheim und Mainz.

Die Stölting Service Group ist Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Personal und Reinigung und wurde 1899 gegründet. An über 40 Standorten und mit 6.800 Mitarbeitern ist die Gruppe in ganz Deutschland vertreten. 2018 erzielte die Stölting Service Group einen Gesamtumsatz von 180 Mio. Euro.