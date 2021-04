Strabag im Hamburger Wohnquartier der GWG

Die GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG (GWG-Gruppe) hat Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) bis Mitte 2026 mit dem integrierten Facility Management für das „Quartier der Generationen“ in der Hamburger HafenCity/Baakenhafen beauftragt. Zu den Aufgaben der Strabag zählen die Wartung, Inspektion und Instandsetzung aller gebäudetechnischen Anlagen für rund 370 Wohneinheiten in 11 Gebäuden und einer Tiefgarage, Reinigungsleistungen, Grünpflege und der Winterdienst für die Außenanlagen sowie der Wasser- und Flutschutz für das unmittelbar am Elbufer liegende Wohnquartier.

Zum Quartier

Das Quartier der Generationen entsteht auf rund 18.000 m² Wohnfläche und bietet künftig u. a. Appartements für Studierende und Auszubildende, Familien- und Seniorenwohnungen sowie betreute Wohneinheiten für Menschen mit Behinderungen. Die Fertigstellung des Areals ist für die zweite Jahreshälfte 2021 vorgesehen.