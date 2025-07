Strabag PFS punktet weiter in NRW

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) den Auftrag für das technische Facility Management der Justizvollzugsanstalt Bochum sowie der Fortbildungsakademie Mont Cenis in Herne erhalten.

Mit dem Auftrag der Niederlassung Dortmund setzt sich die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Strabag PFS und dem BLB NRW fort, die bereits Liegenschaften in Münster, Duisburg und Köln umfasst, teilte die Unternehmensgruppe mit. Strabag PFS bewirtschaftet bereits die JVA Willich und ist in der JVA Bochum künftig für 14 Wirtschaftseinheiten mit rund 60.000 m² Fläche, darunter Hafthäuser, Verwaltungsbereiche, die Pforte und Mehrzweckgebäude zuständig. Die Fortbildungsakademie Mont Cenis des nordrhein-westfälischen Innenministeriums in Herne umfasst eine Fläche von rund 10.600 m² mit zahlreichen Veranstaltungs- und Seminarräumlichkeiten.