Montag, 20. April 2026
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Strabag PFS: Technische Services für zwei DLR-Standorte

Michael Pecka
von Michael Pecka
Der Standort Oberpfaffenhofen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. (Bild: DLR)

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat den Auftrag für die technische Betriebsführung an den Standorten Oberpfaffenhofen und Augsburg des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erhalten.

Der Dienstleister verantwortet den störungsfreien Betrieb der komplexen Anlagen und setzt dabei auf moderne, digital unterstützte Wartungs‑ und Steuerungstechnik, teilte das Unternehmen Mitte April mit. Mit der Serviceline eco2state soll eine integrierte Gesamtlösung zum Einsatz kommen, die energetische Bestandaufnahme der Gebäude, datenbasierte KI-Lösungen im laufenden Gebäudebetrieb und die Ausarbeitung sowie Umsetzung von baulichen Optimierungen der Gebäudetechnik berücksichtigt.

Der DLR-Standort Oberpfaffenhofen zählt zu den größten Forschungszentren in Deutschland – mit Schwerpunkten in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Robotik, Erdbeobachtung, Digitalisierung und Sicherheit. In Augsburg befindet sich das DLR-Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie.

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