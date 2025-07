Studie: Logistikimmobilien in der Kommunalen Wärmeplanung

Logistikimmobilien können Städte und Gemeinden vielfältig bei der Energie- und Wärmewende unterstützen. Zu diesem Ergebnis kommt die kostenlose Studie „Logistikimmobilien als Pfeiler der Kommunalen Wärmeplanung“, teilte die Initiative Logistikimmobilien (Logix) mit.

Die auf Nachhaltigkeitsberatung spezialisierte List Eco hat dafür unter Beteiligung von Fiege und Siemens die Rolle der Assetklasse als Energieerzeuger sowie als Energieverbraucher untersucht. Zudem wird nach Angaben von Logix beleuchtet, welchen Stellenwert Logistikimmobilien in lokalen Energiegenossenschaften einnehmen und wie sie zu einer nachhaltigen Verkehrswende beitragen können. „Die Autoren weisen zahlen- und faktenbasiert nach, was in Sachen Nachhaltigkeit bei Logistikimmobilien funktioniert und was nicht und welche Rolle das für eine Unterstützung bei der Energie- und Wärmewende spielt“, sagte Dr. Malte-Maria Münchow, Sprecher von Logix und Head of Logistics Strategy bei Deka Immobilien Investment.

Das seit Anfang 2024 geltende Wärmeplanungsgesetz verpflichtet Kommunen, den kosteneffizientesten und praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor Ort zu ermitteln. Bis Ende Juni 2028 sollen sie entsprechende Wärmepläne aufstellen, die anschließend alle fünf Jahre überprüft werden müssen.