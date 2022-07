Positives Sustainalytics-Rating für Leadec

Die Ratingagentur Sustainalytics hat Leadec in ihrem jährlichen Ranking zum Risiko finanzieller Auswirkungen von ESG-Kriterien in Unternehmen auf Platz 3 von 183 eingestuft. Von allen fast 15.000 bewerteten Unternehmen erreichte Leadec Platz 309. Mit 10,8 Punkten (13,1 in 2020) auf einer Skala von 0 bis 100 verbesserte sich Leadec in den Bereichen Corporate Governance, Personalwesen sowie Datenschutz und Datensicherheit sogar und wurde auf ein geringes Risiko eingestuft. Die Agentur bewertet ESG-Indikatoren aus insgesamt acht Bereichen.