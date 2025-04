Targobank: Zertifikat für nachhaltige Innenräume

Die Targobank hat von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) für ihren Standort in Eschweiler mit dem Platin-Zertifikat die höchste Auszeichnung für nachhaltige Innenräume erhalten.

Die DGNB bewertet in ihrem Zertifizierungssystem für nachhaltige Innenräume Objekte nach 20 Kriterien, die den Themenfeldern Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Qualität, Technik und Prozessqualität zugeordnet sind. „Mit einem Gesamterfüllungsgrad von 80,9 Prozent hat die Filiale in Eschweiler sehr gut abgeschnitten – hervorzuheben sind hier zum Beispiel die geringen Risiken für die lokale Umweltbelastung, die Innenraumluftqualität und die Barrierefreiheit mit einem Erfüllungsgrad von 100 Prozent“, teilte das Geldinstitut in Düsseldorf mit.

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte die alte Filiale in Eschweiler komplett zerstört. Die Targobank mietete ein neues Objekt am Ort und eröffnete den Standort im August 2023. „Die verwendeten Materialien, Produkte und Prozesse werden auch bei zukünftigen Projekten in Filialen und Großgebäuden eingesetzt und zum Teil mit den Lieferanten als Standard festgelegt“, erklärte Sebastian Andreas aus dem Targobank-Immobilienmanagement.