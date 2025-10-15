Techem Atlas 2025 erschienen

Der Energie- und Gebäudedienstleister Techem hat den „Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2025“ veröffentlicht. „Mit einem Anstieg um 82 Prozent gegenüber 2021 lagen die Energiepreise 2024 auf einem Rekordniveau. Gleichzeitig beobachten wir, dass die Einsparpotenziale im Nutzerverhalten nun weitgehend ausgeschöpft sind“, kommentiert Matthias Hartmann, CEO von Techem, die Ergebnisse. Seiner Ansicht nach sei vereinzelt sogar eine Trendumkehr zu beobachten: „Mietende verbrauchen teilweise wieder mehr Energie für Raumwärme. Es ist Zeit für einen technologieoffenen Ansatz, der auf innovative Lösungen und Energieeffizienz setzt, statt auf den Einsparwillen der Bevölkerung allein“, betont Hartmann.

Der Techem Atlas 2025 zeigt nach Unternehmensangaben, dass die Dekarbonisierung des deutschen Mehrfamilienhausbestands bis 2045 durch gezielte technische Lösungen erreichbar ist. Die hauseigene Studie liefert verlässliche Daten zu potenziellen Einsparmöglichkeiten und verdeutlicht, dass insbesondere minimal-invasive und niedrig-investive Ansätze einen besonders großen Hebel bieten, heißt es weiter aus Eschborn. Die Analyse beruht auf der Auswertung von rund 100.000 Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland.