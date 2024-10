Termios und Vebego vereinbaren Partnerschaft

IoT-Anbieter Termios und das Facility Services-Unternehmen Vebego sind letzte Woche eine Kooperationspartnerschaft eingegangen. Das Ziel der beiden Unternehmen ist, die Energieeffizienz von Wohngebäuden zu optimieren. In den nächsten Jahren sollen die smarten Termios Pro Thermostate und Gateways in mehreren 1.000 Wohnungen der LEG Immobilien und anderen Kunden aus der Wohnungswirtschaft installiert werden.

Termios wurde 2023 als Joint-Venture von Start-up Entwickler Mantro, Heizreglerhersteller Oventrop und dem Wohnungsunternehmen LEG Immobilien gegründet. Ziel der Zusammenarbeit ist, eine smarte Heizlösung zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen der Wohnungswirtschaft zugeschnitten ist. Diese ist jetzt verfügbar. Dank Stromgewinnung durch Ausnutzung von Temperaturunterschieden (Thermo-Harvesting) ist kein Batteriewechsel an den Thermostaten nötig, die Geräte sollen mindestens fünf Jahre wartungsfrei sein.

Die smarten Heizthermostate sorgen laut Anbieter für eine intelligente Regelung der Heizenergie in allen Wohnungen eines Gebäudes. Zugleich sollen sie einen adaptiven hydraulischen Abgleich leisten und sich an nutzerspezifische Verhaltensmuster anpassen. Sie sollen die Anwesenheit der Bewohner ebenso wie offene Fenster erkennen und eine automatische Nachtabsenkung ausführen. Bis zu 30 Prozent Energieeinsparungen beim Heizen sollen hierdurch möglich sein.

Vebego ist als Partner von Termios für Installation, Service sowie die Wartung der Thermostate und Gateways verantwortlich.

