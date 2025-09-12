Freitag, 12. September 2025
TH Mittelhessen: FM-Studiengang jetzt auch dual

Michael Pecka
von Michael Pecka
Bild: AREE/stock.adobe.com

Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) bietet zum kommenden Wintersemester erstmals eine duale Variante ihres Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Immobilien, der zudem in „Immobilien- und Facility Management“ umbenannt wurde.

Trotz Namensanpassung bleibt der akademische Abschluss ein Wirtschaftsingenieurstudium, die Inhalte werden in den Schwerpunkten Facility Management sowie Technisches Asset Management vertieft, teilt die THM mit. In enger Zusammenarbeit mit namhaften Industrieunternehmen sollen duale Teilnehmende gemeinsam mit den regulären Hochschülern studieren. Neben Semestervorlesungen gewinnen sie in vorlesungsfreien Zeiten wertvolle Praxiserfahrung in Kooperationsfirmen – eine zukunftsweisende Verzahnung von Theorie und Praxis, heißt es am Campus Friedberg. Neu ist zudem der modulare Lehr-Baustein „LernImmobilie“. Studierende sollen über mehrere Semester hinweg regelmäßig in der Kooperationsimmobilie Kloster Eberbach ihr theoretisch erworbenes Wissen in einem praktischen Umfeld anwenden – unter anderem mit dem Fokus auf den Umgang mit denkmalgeschützter Bausubstanz.
Mit dem überarbeiteten Studienangebot reagiert die THM nach eigener Aussage „auf den Bedarf der Branche nach hochqualifizierten Allround-Wirtschaftsingenieuren. Die Verbindung von Technik, Betriebswirtschaft und praxisnaher Lehre setzt Maßstäbe.“

Mehr Informationen zu Ausbildung und Studium im Bereich Facility Management können Sie in unserem aktuellen Sonderteil Job + Karriere 2025 nachlesen.

