Treffpunkt FM – TÜV SÜD Advimo, M.O.O.CON und Der Facility Manager

Alle reden über Digitalisierung, wir auch! Allerdings liefern wir Ihnen keine vorgefertigten, Pauschalaussagen, sondern erarbeiten mit Ihnen gemeinsam konkrete Lösungsansätze. Wo? – Beim „Treffpunkt FM“ am 6. Juni im Mindspace München. Damit setzen wir das im letzten Jahr erfolgreich mit TÜV SÜD Advimo und M.O.O.CON gestartete interaktive Veranstaltungsformat fort. An sechs Tischen können Sie in der Art eines World Cafes unter Anleitung erfahrener Moderatoren abwechselnd zu sechs unterschiedlichen Themen diskutieren. Die Ergebnisse werden im Anschluss von den Moderatoren im Plenum vorgestellt.

www.facility-manager.de/treffpunkt2019/