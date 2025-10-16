Donnerstag, 16. Oktober 2025
TÜV Süd Advimo übernimmt Property Management für Adina Speicherstadt

Das Adina Apartment Hotel Hamburg Speicherstadt liegt mitten in der Hansestadt. Bild: Commerz Real

Die PGIM Real Estate, die das Adina Apartment Hotel Hamburg Speicherstadt im März 2025 vom Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real übernommen hat (>>Details), hat die Immobilienberatungsgesellschaft der TÜV Süd Gruppe, TÜV Süd Advimo, mit dem Property Management für das Objekt beauftragt.

Das Haus wurde 2017 eröffnet und hat 202 Zimmer, die mit kleinen Küchen ausgestattet sind. Zum Hotel gehören ein Restaurant, ein Konferenzbereich und ein Spa mit Pool, Fitness und Sauna. Die Liegenschaft wird über den Standort Hamburg von TÜV Süd Advimo betreut.

