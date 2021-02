TÜV Süd setzt auf CAFM-Software von Spacewell

TÜV Süd, ein internationaler, technischer Dienstleister für Prüf- und Zertifizierungsleistungen, wird die Software Axxerion von Spacewell in seiner neuen Zentrale „15 IBP“ in Singapur implementieren. Mit der Software werden Arbeitsabläufe im Immobilien- und Facility Management automatisiert und IoT-Daten in Echtzeit erhoben.

Künftig wollen die beiden Partner weiter in den Bereichen Smart Asset Management und praxisorientierte Implementierung von digitalen Zwillingen zusammenarbeiten und so den hocheffizienten Betrieb von selbstregelnden, vollautonomen Gebäuden ermöglichen.