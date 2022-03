Umfrage Projektmanagement bei CAFM-Einführung

By

Für ihre Master-Thesis zum Thema „Hybrides Projektmanagement in Softwareeinführungsprojekten“ sucht Marie Hoffmann noch Projektmanager, Mitarbeiter in Projektbüros (POM) und CAFM-Consultants, die ihren kurzen Fragebogen mit Multiple-Choice Antworten beantworten. Die insgesamt 15 Fragen sind in weniger als 5 Minuten angekreuzt. Teilnehmer, die ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, erhalten im Gegenzug die Gesamtergebnisse, natürlich anonymisiert.

Ziel der Abschluss-Arbeit ist, die Struktur des Prozess-Managements bei der CAFM-Einführung transparenter zu machen. Diese Projekte spielen sich innerhalb sehr heterogenen Software-Landschaften ab, so dass die CAFM-Systeme stetig vor neuen Herausforderungen stehen. Welche globalen Gemeinsamkeiten und welche kritischen Unterschiede es gibt, könnte die Arbeit aufzeigen.

Hoffmann hat einen Bachelor in Facility Management und arbeitet nach mehreren Jahren als Consultant bei einem CAFM-Hersteller heute im dualen Studium bei einem FM-Dienstleister in Berlin.

Hier geht es zur Umfrage!