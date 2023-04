Umfrage zu Erfolgsfaktoren bei der CAFM-Einführung gestartet

Was sind die Probleme und was die Erfolgsfaktoren bei einer CAFM-Einführung? Diese Fragen will Sebastian Muffert in einer Umfrage zu seiner Masterarbeit beantworten und hofft auf Unterstützung aus der Praxis.

In einem Online-Fragebogen hat Muffert 28 Fragen zusammengestellt, von denen 24 obligatorisch zu beantworten sind. Rund zehn Minuten dauert es, dann ist die gute Tat getan.

Die Umfrage erfolgt anonym. Wer möchte, kann im Anschluss die Ergebnisse der Erhebung bekommen, muss hierzu allerdings seine E-Mail angeben.

Die Umfrage ist online hier zu finden. Sie endet am 5. Mai 2023.