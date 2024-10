Unternehmensnachfolge: Kötter übernimmt Wako-Gruppe

Die Kötter Security Gruppe hat die Wako Gruppe aus Stade übernommen. Der Sicherheitsdienstleister besteht aus der Wako Nord GmbH, der Wako Nord Hamburg GmbH, der Wako Nord Hannover GmbH und der Wach- und Kontrolldienst Service GmbH und ist mit seinen ältesten Unternehmensteilen seit dem Jahr 1904 in den Bereichen Werk- und Objektschutz, Revier- und Schließdienst sowie Alarmverfolgung auf dem Markt tätig. Damit wechseln nun mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Essener Familienunternehmens Kötter.

„Die Wako Gruppe hat sich speziell in Niedersachsen und Hamburg einen Namen als kompetenter und zuverlässiger Sicherheitsdienstleister gemacht“, sagt Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. „Zudem teilen unsere Unternehmen sehr ähnliche Werte. Beide sind familiengeführt, beide stellen Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen in den Fokus. Wir freuen uns sehr, die Geschäfte mit dem bestehenden Team fortführen zu können.“

Hintergrund der Übernahme ist das altersbedingte Ausscheiden des geschäftsführenden Wako-Gesellschafters Peter Schmidt, der die Unternehmensgruppe in über 50 Jahren auf dem deutschen Markt etabliert hat. Neben mehreren Standorten in Niedersachsen und Hamburg ist Wako auch in Berlin, Bremen und Heilbronn mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zu den Kunden zählen Unternehmen aller Branchen sowie zahlreiche Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur. Das Leistungsportfolio umfasst klassische Sicherheitsdienstleistungen (Werkschutz, Streifendienste, Interventionsdienste etc.), eine eigene VdS- und DIN 77200-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle (für die Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen und Systemen der Gebäudetechnik) sowie Leistungen aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung.

Neuer Geschäftsführer der Wako Gruppe ist ab sofort Daniel Sebastian von Grumbkow. Er ist seit über zehn Jahren als Führungskraft bei Kötter Security aktiv. Seit Januar 2023 verantwortet er als Geschäftsführender Direktor der Kötter SE & Co. KG Security (Hamburg) das norddeutsche Geschäft der Gruppe.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zur Kötter Unternehmensgruppe finden Sie in unserer Facility-Services-Anbieter-Datenbank oder in unserer Marktübersicht Facility Services Anbieter 2024.