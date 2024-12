VDI 6211: Lüftung von Aufzugsanlagen

Die neue Richtlinie VDI 6211 „Aufzugsanlagen – Be- und Entlüftungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Rauchableitung von Aufzugsanlagen und Aufzugsschächten“ liefert Informationen, um Aufzüge sicher zu planen, errichten und zu betreiben. Neben dem Schutz der Nutzenden und der Gebäudesicherheit stehen auch die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und die Optimierung des technischen Betriebs im Fokus.

Mit der gestiegenen Dichtheit aufgrund einer höheren Energieeffizienz von Gebäuden haben sich die Herausforderungen für die Lüftung und Rauchableitung von Aufzügen und Aufzugsschächten verändert. VDI 6211 legt die Anforderungen an die Lüftungs- und Rauchabzugsanlagen in Aufzugsschächten und Fahrkörben fest und unterstützt Planer, Betreibende sowie Wartungspersonal dabei, die Luftqualität und Sicherheit auch in modernen, dichten Gebäuden sicherzustellen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Belüftung und Entlüftung von Fahrkörben und Aufzugsschächten sowie auf der Ableitung von Rauchgasen ins Freie. Die Richtlinie bietet zu den daraus entstehenden Fragestellungen Unterstützung und Lösungsansätze an. Zudem werden Anforderungen an die Kontrolle und Wartung von Lüftungsanlagen definiert.

VDI 6211 „Aufzugsanlagen – Be- und Entlüftungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Rauchableitung von Aufzugsanlagen und Aufzugsschächten“ ist im Oktober 2024 erschienen und für 113,17 Euro bei DIN Media erhältlich.