VDMA 24001 in finaler Fassung

Der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik hat jetzt die finale Fassung des VDMA-Einheitsblatts 24001 publiziert, nachdem im Februar bereits ein erster Entwurf veröffentlicht worden war. Es erklärt die Anwendbarkeit von maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten in maschinellen Rauchabzugsanlagen detailliert und allgemeingültig, ohne auf herstellerspezifische Ausführungen einzugehen.

Für die Branche ist die Herausgabe essenziell, denn gemäß der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) sind maschinelle Rauchabzugsgeräte nach DIN EN 12101-3:2015 zu verwenden – jedoch existiert bislang für diese Anwendung keine anerkannte Regel der Technik. „Ziel des VDMA-Einheitsblatts 24001 ist es, künftig als anerkannte Regel der Technik zu gelten und in der MVV TB berücksichtigt zu werden. Dies wäre eine große Hilfestellung für Hersteller, Planer, Betreiber, Bauaufsichtsbehörden, Sachverständige und Prüfsachverständige“, so Christine Montigny, Referentin im VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik.

Viele Präzisierungen in der Schlussfassung

Die 33 Seiten umfassende Schlussfassung des Einheitsblatts enthält im Vergleich zur Entwurfsfassung viele weitere Präzisierungen. So geht laut Frank Wahl, Vorsitzender des VDMA-Unterausschusses zur VDMA 24001, das sechste Kapitel beispielsweise ausführlich auf die Wärmedämmung und die Anbindung von Entrauchungsleitungen an maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte ein, um den bauordnungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, wie etwa in DIN 4102-4 beschrieben. Darüber hinaus werden für komplexe maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte – solche etwa, die eine externe Kühlluftversorgung benötigen – die Ausführungen differenziert erläutert.

Die VDMA 24001 enthält insgesamt viele Informationen zu den unterschiedlichen Gerätebauarten, den Temperaturklassen, den Betriebsarten sowie zur Instandhaltung, Kennzeichnung und Etikettierung. Rauch- und Wärmeabzugsgeräte können zum Beispiel auf einem Fundament, einer Stahlkonstruktion oder einem Sockel aufgestellt werden. Je nach Aufstellung unterscheiden sich die Anforderungen bezüglich Lage und Befestigung. Die verschiedenen Arten der Aufstellungen sowie alle weiteren Themen im Einheitsblatt sind anhand von Grafiken detailliert dargestellt.

Die VDMA 24001 ist über die DIN Media GmbH zu beziehen.