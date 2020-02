Neue VDMA-Informationsblätter zu Brandschutz und Entrauchung

Der Arbeitskreis Brandschutz und Entrauchung hat neben der Überarbeitung der bestehenden Publikation VDMA-Informationsblatt Nr. 8 „Verwendung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen mit CE-Kennzeichnung“ auch zwei neue Informationsblätter aus der Reihe „Sicherheit in Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen“ erstellt. Die neuen Informationsblätter werden am 12. März 2020 auf dem 6. VDMA Symposium „Brandschutz und Entrauchung – Die neuen Regularien und Vorgehensweisen im Fokus“ im Audi Forum Neckarsulm vorgestellt.

Das Überarbeitete

Das VDMA-Informationsblatt Nr. 8 bezieht sich auf Begrifflichkeiten, die bei der Verwendung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen nach Produktnorm relevant sind. Im Zuge der Überarbeitung wurden sie an die Muster-Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen (MVV TB) Ausgabe 2019/1 angepasst.

Die Neuen

Bei den neuen Publikationen handelt es sich um das VDMA Informationsblatt Nr. 9 „Abschlüsse für Überströmöffnungen“ und Nr. 10 „Sichere Treppenräume in Gebäuden unterhalb der Hochhausgrenze mit Druckbelüftungsanlagen“. Die Publikation „Abschlüsse für Überströmöffnungen“ informiert über Überstromöffnungen und die hierfür einsetzbaren Bauprodukte, anwendbaren Bauarten sowie Nachweisführungen und erklärt die Funktionen, Verwendungen, Einsatzbereiche und das Verhalten der Öffnungen im Brandfall. Außerdem erläutert das Blatt geeignete Bauprodukte unter Beachtung der europäischen Grundanforderung 2 an Bauwerke – Brandschutz. Das VDMA Informationsblatt Nr. 10 beschreibt die Fluchtmöglichkeiten im Brandfall, wenn kein zweiter Rettungsweg nach dem Konzept „Zwei Rettungswege als Grundprinzip der Personenrettung“ zur Verfügung steht. Zu solchen Ausnahmen kann es in Neu¬ und Bestandsbauten kommen. Die Rettung erfolgt in diesen Fällen über einen Treppenraum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können. Solche Treppenräume können außenliegend oder innenliegend sein.

Anmeldung zum VDMA Symposium unter: http://www.vdma.org/kalender/-/event/view/52992

Sämtliche VDMA-Informationsblätter des Arbeitskreises Brandschutz und Entrauchung erhalten Sie unter https://rauchschutz.vdma.org/publikationen