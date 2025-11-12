Am 3. und 4. Dezember 2025 finden in Köln die VdS-BrandSchutzTage statt, die eine internationale Fachmesse, praxisorientierte Fachforen sowie den VdS-BrandSchutzTalk auf der Messebühne bieten.

Die Veranstaltung ist einer der größten Branchentreffs für den vorbeugenden baulichen, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutz im europäischen Raum, teilte die VdS Schadenverhütung GmbH mit. 2024 kamen über 4.600 Fachbesucher aus insgesamt 20 Ländern in die Koelnmesse, in diesem Jahr werden rund 5.000 Messegäste erwartet.

Die Sonderfläche zum Thema Sprinkleranlagen ist wieder Teil des Messekonzepts. Neu ist 2025 die Sonderfläche Baulicher Brandschutz auf rund 230 m². Hier zeigen Aussteller verschiedene Exponate und Live-Demonstrationen, die Anwendungen aus dem baulichen Brandschutz erlebbar machen. Dazu bietet das Forum by asecos academy ein hochwertiges Programm mit ausgewählten neutralen Fachvorträgen, das praxisnahes Wissen rund um das Thema vermittelt, so der Veranstalter.

Parallel dazu finden im Rahmen der VdS-BrandSchutzTage folgende Fachtagungen statt:

• Feuerlöschanlagen international mit Simultanübersetzung Dt.-Engl. (3.-4.12.2025)

• Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte (3.-4.12.2025)

• Baulicher Brandschutz (3.12.2025)

• Bauen und Brandschutz in NRW (4.12.2025)

• Brandmeldeanlagen (4.12.2025)

• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (4.12.2025)

Kostenlose Eintrittskarten für den Besuch der VdS-BrandSchutzTage 2025 in Köln finden Sie hier.