Vebego lässt die Robos los

Über 160 Nexaro-Saugroboter nimmt Vebego Deutschland seit Anfang April bei mehreren Großkunden in Betrieb. Auch in den anderen Vebego-Landesgesellschaften werden die Geräte in der Unterhaltsreinigung zum Einsatz kommen. Parallel dazu führt das Wuppertaler Facility Services-Unternehmen die seit 2018 bestehende Entwicklungspartnerschaft mit Nexaro weiter fort.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt eine erhebliche Anzahl der Roboter ausrollen können und sie von unseren Kunden und Mitarbeitenden gut angenommen werden“, sagt Markus Breithaupt, CEO. So hat Vebego mehrere Kunden, wo die räumlichen Gegebenheiten ideal für den Einsatz von Robotern sind: Die Büros sind als Open Spaces mit Teppichböden angelegt, so dass sich der Roboter frei bewegen kann. Die Verkehrsflächen werden viel genutzt und können mehrmals am Tag vom Nexaro gesaugt werden, ohne dass es erhebliche Mehrkosten für den Kunden verursacht.

Ein ausschlaggebendes Kriterium sowohl für Kunden als auch Mitarbeitende ist der Cobotic-Ansatz, d.h. die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter-Technologien. „Die Nexaros unterstützen unser Reinigungspersonal, indem sie die anstrengende Bodenreinigung übernehmen. Somit kann sich das Personal auf die Ausführung anspruchsvollerer Tätigkeiten konzentrieren. Dies gewährleistet eine konstant hohe Reinigungsqualität und optimiert die Prozesse. Außerdem kann der Kunde transparent nachvollziehen, wo und wann gereinigt wurde“, erklärt Breithaupt.

Vebego ist in den Kernländern Belgien, Deutschland, Schweiz, den Niederlanden sowie in Liechtenstein und Österreich aktiv. Rund 38.000 Beschäftigte, davon ca. 8.000 in Deutschland, erbringen Services in den Bereichen Facility Management, haustechnische Leistungen und Reinigungsdienste, Landschaftsgestaltung, Sicherheitsdienste sowie Healthcare.

